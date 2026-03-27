האחים דוד ויהודה אלגביש פרסמו מחרוזת ניגוני פסח חדשה, המוקדשת לזכרו של אלישע לוינשטרן הי"ד, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה בחנוכה תשפ"ד.

הם מציינים כי המסר המרכזי של המחרוזת נוגע להבדל בין חמץ למצה, "לא בחומר, אלא בהמתנה". עוד הוסיפו כי החמץ מייצג את השיהוי והסחבת, בעוד המצה מבטאת מהירות וענייניות, תוך הדגשת כוח ההחלטה המיידית.

הם ציינו כי ח"י דקות הן הזמן שבו הפוטנציאל יכול "להחמיץ" או להפוך למעשה של מצווה, והדגישו את הרלוונטיות למציאות הביטחונית. "כשאנחנו רואים איך במציאות הביטחונית בה אנו נמצאים החלטות נחושות משנות מציאות תוך דקות, אנחנו לומדים על הכוח של 'אל תחמיצנה'".

המחרוזת מוקדשת לעילוי נשמתו של לוינשטרן, כמי "שתמיד דרש מעצמו ולא החמיץ, קיבל החלטות והתקדם". הם ביקשו להמשיך את השמחה וההודאה שאפיינו אותו בליל שביעי של פסח, במעמד שירת הים בביתו.

בפרויקט השתתפו מוזיקאים נוספים, בהם רון חניה על העיבוד, המיקס וההפקה המוזיקלית, ואהרון רוזנצוויג במקהלה ובכלי נשיפה. המחרוזת משלבת ניגונים ממקורות חסידיים שונים, ובהם ויז'ניץ, מודז'יץ, ברסלב ורימנוב.