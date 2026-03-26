צעד וחצי לחלום. מכבי ת"א עשתה הערב (חמישי) צעד גדול בדרך להישג בלתי נתפס ולכרטיס לשלב הפליי-אין של מפעל היורוליג, מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.

על אף שהיא רחוקה מהבית ומארחת את המשחק באולמה הביתי הזמני בבלגרד, בשל המלחמה מול איראן ומבצע "שאגת הארי", וחסרה שחקנים בשל פציעות, הצליחה מכבי שמדורגת במקום ה-12 בטבלת היורוליג לרשום ניצחון דרמטי על דובאי המדורגת במקום ה-11, ניצחון שהושג בתום הארכה.

מכבי פיגרה כמעט לכל אורך המשחק כששתי הקבוצות הציגו מחצית ראשונה חלשה ונרפית.

ברבע השלישי דווקא האורחים מדובאי הם אלו שהחלו בריצה, כזו שהגיעה בשיאה ל-15 נקודות הפרש.

או אז התעורר ג'ימי קלארק.

הרכז האמריקאי שקלע רק 5 נקודות ו-4 אסיסטים עד להפרש השיא של האורחים, לקח את הקבוצה כולה עליו ואט אט, בזכות בין היתר כדורים חוזרים רבים בהתקפה, הצליח לצמק את ההפרש לכדי 3 נקודות בלבד, וברבע הרביעי הצליחה מכבי להפוך ולעלות ליתרון אך דובאי לא ויתרה והפכה בחזרה.

כשעל השעון נותרה קצת יותר משניה ולוח התוצאות הראה 2 נקודות הפרש לזכות האורחים מדובאי, איבדה מכבי כבר את הכדור אך חטיפה אדירה של סורקין הסתיימה בסל של בריסט, 0.9 מאיות לסיום הזמן החוקי, כזה שקבע שיוויון ושלח למעשה את שתי הקבוצות להארכה.

בהארכה שחקני מכבי הציגו משחק הגנה נהדר ויכולת התקפית טובה, כזו שעזרה להם לנצח את דובאי בתוצאה 100:104. וקלארק? הוא סיים את המשחק כולו עם 23 נקודות ו-10 אסיסטים.

מכבי שוב שומרת על מאזן "ביתי" מצויין ביורוליג, כזה שמקרב אותה למרחק נגיעה מהעפלה לשלב הבא של מפעל היורוליג היוקרתי.