יצחק הורוביץ, עיתונאי חרדי מהמגזין 'בקהילה' נעצר בכווית בחשד לריגול לאחר שצילם ספינות מלחמה אמריקניות.

התפילין שנמצאו ברשותו עוררו חשד, ולאחר חקירה ממושכת הוא שוחרר עם אמירה אופטימית: "למדנו לקח מי האויב האמיתי. אולי יום אחד נעשה שלום עם ישראל".

הורוביץ נקלע למדינת כווית, העוינת את ישראל, בשל המלחמה ושיבוש הטיסות. בתחילה נחשד כאיראני, אך לאחר שאותרו אצלו תפילין הוא נעצר לחקירה ממושכת.

הורוויץ צילום: באדיבות המצלם

המעצר התרחש לאחר שנראה מצלם פעילות של ספינות פטרול אמריקניות מול החוף, אף שעשה זאת לצד אזרחים כוויתים.

הורוביץ כתב במגזין כי "הן די רחוקות אבל גדולות ומהירות ההתקדמות שלהם מדהימות". גם אזרחים כוויתים צילמו את הספינות, אך מכיוון שהוא היה זר, הוא עוכב לבדיקה.

הורוביץ סיפר על רגע המעצר: "שוטר ביקש לדעת מי אני ומה אני מצלם ומדוע. הוא מבקש לבחון את תוכן התיק. בקבוק מים, תמרים, ונרתיק קטיפה שנפתח ובתוכו התפילין. הוא מוציא את התפילין החוצה ואני שומע איך הנשימה של כל הנוכחים נעתקת בתדהמה. לרגע הם לא מבינים מה הם רואים. זה נראה להם כמכשיר קשר עם כל הרצועות".

"זה חפץ דת יהודי", הסביר להם. הקפטן מזהה את האות שין ושואל: "אז אתה יהודי?". השוטר ממשיך: "האם אתה ישראלי? האם אתה שירתת בצבא הישראלי? יש לך קשר לישראל?". הורוביץ ענה: "יש לי משפחה ומכרים בישראל. גם עובד עבור חברות ישראליות. שום דבר לא בטחוני".

הורוביץ הועבר לחקירה ממושכת. "מאז שנודע שאני יהודי האווירה עוינת מאוד. אני חשוד כישראלי", הוא סיפר.

כאשר על המסך הופיעו תמונות של הפצצה, אחד השוטרים אמר לו בערבית: "תראה מה הישראלים עושים בעזה".

הורוביץ מזהה את המקום: "מדובר בהפצצה ישראלית אך לא בעזה אלא בדאחיה הלבנונית". הוא מתקן אותו והשוטר עונה: "הכל אותו דבר וכולכם אותו דבר".

הזמן עבר בינתיים, הטלפון נלקח ממנו ואחד הקצינים עבר על ההודעות. "כולן הודעות תמימות, שום דבר המרמז על ריגול", הוא אמר.

לאחר שעות של המתנה, הגיעו חוקרים מהמודיעין הכוויתי. "אחד מהם דובר אנגלית בריטית טובה, מציג עצמו כג'ורג'. השני מתיישב ליד המכתבה מוציא בלוק נייר ומתחיל לכתוב", הורוביץ תיאר.

לאחר חקירה ארוכה, הורוביץ אמר לחוקרים: "חשדתם בי שאני מרגל איראני. ובכן אני יהודי ולא מסתיר זאת. ועכשיו אתם חושדים בי שאני מרגל מוסד. האם לדעתך המוסד הישראלי כה לא מקצועי שישלח סוכן עם תפילין למשימה?". הוא הוסיף: "בעיניים שלי בכלל אתם וישראל במלחמה הזו באותו צד. האם אני לא צודק?".

לבסוף, ג'ורג' חזר ואמר: "הגנרל אמר לי להגיד לך שאם אתה רוצה להתקשר לשגריר שלך אתה רשאי. אבל אולי תעדיף לנסוע הביתה. כי אתה משוחרר".

לאחר השחרור, הורוביץ נפגש עם איסמעיל, איש משרד הכלכלה הכוויתי איתו התיידד. "הרושם שלי הוא שהמלחמה הזו שינתה את הגישה של הרבה כוויתים וגם של אנשים בממשלה כלפי ישראל", אמר איסמעיל.

"ישראל אינה האויב אלא להיפך, היחידה שהיה לה אומץ לעצור את האויב האיראני. אולי אחרי המלחמה סעודיה תנרמל את היחסים עם ישראל. ולא אתפלא אם גם אנחנו".