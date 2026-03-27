שעון הקיץ נכנס הלילה (שישי) לתוקפו. בשעה 02:00 הוזזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה לשעה 03:00.

שעון הקיץ יסתיים בלילה שבין שבת לראשון, ב-25 באוקטובר 2026.

ברוב המוחלט של הסמארטפונים השעה מתעדכנת באופן אוטומטי, כך שאין צורך לבצע שום שינוי. אם אתם לא בטוחים שהטלפון שלכם עידכן אוטומטית את השעה, יש להיכנס להגדרות הטלפון ולשנות בהגדרות את הגדרת תאריך ושעה מ"כיוון אוטומטי" לידני ותחת "שעון מקומי" לבחור ב"ירושלים".

לצד העובדה שאזרחי ישראל מאבדים הלילה שעת שינה, שעות האור צפויות להתארך, כשהשקיעה תהיה סביב השעה 19:00.

העברת הזמן לשעון חורף ולשעון קיץ מתבצעת בישראל לפי חוק קביעת הזמן משנת 2013. שעון הקיץ בישראל מתקיים תמיד בין יום חמישי לשישי שלפני יום הראשון האחרון של חודש מרץ בשעה 02:00, וחל עד ליום ראשון האחרון של חודש אוקטובר בשעה 02:00.