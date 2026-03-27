סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מצביע על התחזקות של מפלגת עוצמה יהודית לעומת היחלשות של יש עתיד.

לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד משיגה 26 מנדטים ומפלגתו של בנט 21. מפלגת 'ישר!' של גדי איזנקוט מגיעה ל-13 מושבים, הדמוקרטים ל-10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 9, ש"ס 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

מפלגות הציונות הדתית (2.3%), כחול לבן (2.8%), המילואימניקים (1.6%) ובל"ד (1.3%) לא עוברות את אחוז החסימה.

רשימה מאוחדת של גדי איזנקוט ונפתלי בנט הופכת לגדולה ביותר: בראשות איזנקוט היא מקבלת 33 מנדטים, ובראשות בנט 32.

נתוני הגושים נותרים זהים בשני התרחישים ולא מאפשרים לגוש השמאל להקים ממשלה ללא הישענות על המפלגות הערביות. גוש הקואליציה משיג 50 מנדטים, גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות זוכה ל-60 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים.