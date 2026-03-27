שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, הודיע כי תיירים מאיראן לא יוכלו להיכנס לאוסטרליה במשך חצי השנה הקרובה, מחשש כי לא יוכלו לחזור למדינתם לאחר מכן עקב המלחמה.

בהודעת משרד הפנים האוסטרלי נמסר כי בעקבות המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, החליטה אוסטרליה שלא לאפשר כניסת תיירים מאיראן מחשש כי הם לא יוכלו לחזור לאיראן וייאלצו להישאר באופן קבוע או לתקופה ארוכה באוסטרליה.

"החלטות בנוגע לשהייה קבועה באוסטרליה צריכות להיות החלטות מכוונות של הממשלה, ולא תוצאה אקראית של מי שהזמין חופשה. הממשלה פועלת למען האינטרס הלאומי, על רקע תנאים עולמיים המשתנים במהירות. הצעד יאפשר זמן להעריך את המצב כראוי, תוך מתן אפשרות לגמישות במקרים מוגבלים. ייתכן שתינתן התייחסות אוהדת להורי אזרחים אוסטרלים", אמר בורק.

ההחלטה גררה ביקורת מצד ארגוני זכויות אדם, וארגונים הפועלים למען מבקשי מקלט באוסטרליה. ג'אנה פאברו, סגנית מנכ"ל מרכז משאבים למבקשי מקלט, תיארה את המהלך כ"בגידה מסיבית בקהילה האיראנית, וכשל מוסרי עוצר נשימה".

היא הוסיפה כי "ברגע שאנשים זקוקים לביטחון וארצם נקרעת לגזרים, ממשלתו של אנתוני אלבניזי טורקת את הדלת בפני אנשים מאיראן".