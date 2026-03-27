איחוד האמירויות הביעה נכונות בפני ארצות הברית ומדינות המערב להשתתף באופן פעיל בכוח משימה ימי בין-לאומי שמטרתו פתיחה מחדש של מצרי הורמוז, כך דווח היום (שישי) בעיתון "פייננשל טיימס".

המהלך האמירתי נחשב לצעד חריג ונועז מצד מדינה ערבית במפרץ. הדיווח מצטרף לחשיפה ב"וושינגטון פוסט" מתחילת השבוע, לפיה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סימן את פתיחת המצרים כיעד העליון לסיום המלחמה.

לפי גורמי ביטחון, בוושינגטון ובירושלים הגיעו למסקנה כי מטרות מוקדמות - כמו הפלת המשטר האיראני או פירוק מוחלט של יכולות הגרעין - אינן ברות השגה בטווח הזמן המיידי.

בכירים ישראלים אמרו כי שבירת המצור הימי תשלול מאיראן את אחד מכלי הנשק החזקים ביותר שלה - האיום בשיבוש הסחר העולמי.

עם זאת, בישראל מדגישים כי סיום המלחמה בתנאים אלו אינו סוף פסוק. בכירים במערכת הביטחון הבהירו כי תקיפות עתידיות יהיו "בלתי נמנעות" במידה וטהראן תנסה לשקם את מערך הטילים הבליסטיים שלה או תמשיך בצעדים לפיתוח נשק גרעיני תחת הסכם חדש.