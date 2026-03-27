השחקנית מלי לוי והזמר והיוצר רותם כהן נבחרו להנחות את טקס הדלקת המשואות הממלכתי, שייערך בערב יום העצמאות ה־78 למדינת ישראל בהר הרצל בירושלים.

טקס המשואות השנה, שיתקיים ביום שלישי ה־21 באפריל, יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות", ויעסוק ברוח הישראלית שקמה מתוך משבר: המערכה מול המשטר האיראני, המאבק להשבת החטופים, ושיקום הצפון והדרום בתקופה קשה של מלחמה וטלטלה לאומית.

בשבועות הקרובים צפויה להתכנס הוועדה הציבורית לבחירת משיאי המשואות, אשר תבחר את המשיאות והמשיאים שייצגו השנה את סיפורה של החברה הישראלית.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אולי יגיע לטקס כמו גם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי.