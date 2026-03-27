בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל בירושלים מתקיימת הבוקר (שישי) הלוויתו של סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים, שנפל אתמול בלבנון.

בהלוויה משתתפים השר בצלאל סמוטריץ', השרה אורית סטרוק המייצגת את הממשלה, השר לשעבר יואב גלנט, ראש שב"כ דוד זיני, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם, מפקדים בכירים וחברי כנסת - ביניהם ח"כ עמית הלוי.

הסב, הרב עודד וולנסקי, ספד "כשהיית נכנס אלינו הביתה עם אבא או לבד בימי שישי, היתה זו שלמות של טוב וטוהר שקרנו מכל אישיותך - על סבתא ועלי. בעת לימודיך בישיבת ההסדר באיתמר צמחת ועלית. היית מאושר מהתורה שלמדת מפי רבותיך. היית מאושר ללבוש את מדי צה"ל ולשרת כתותחן בגדוד שעליו פיקד אביך".

סא"ל צורי דיל, ששימש במלחמה מפקד גדוד 82, ספד בשם צה"ל. "היית חרוץ בעשייה שלך, אחראי בכל משימה שלקחת על עצמך ואכפתי כלפי הסובבים אותך. נועם ההליכות והשקט הפנימי הפכו אותך לדמות שמשרה ביטחון ואמון. הדרך שבה פעלת העידו על האדם שאתה".

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, אמר כי אביעד היה "בן הארץ היה ואוהב גדול שלה. תחושת האחריות העמוקה, אמונתו, מסירותו ואחוות הלוחמים, הביאו אותו למקום שבו נפל על משמרתו. אנחנו נפרדים ממך אביעד, אך לא מזכרך, מדרכך וממשפחתך".

אביעד ז"ל שירת כלוחם בגדוד 77 של עוצבת "סער מגולן" (חטיבה 7). הוא נהרג מירי נ"ט ששיגרו מחבלי חיזבאללה במסגרת הפעילות להסרת איום הטרור מעל יישובי הצפון.

מלווים את ארונו של אביעד וולנסקי ז"ל צילום: באדיבות המצלם

אביעד הוא בנו של תא"ל במיל' יאיר וולנסקי, מבקר מערכת הביטחון, ונכדו של הרב עודד וולנסקי, מבכירי רבני ישיבת "הר המור".

דודו ודודתו אבי ואביטל וולנסקי, נרצחו בפיגוע באינתיפאדה השנייה בעת שהיו בדרכם לביתם בעלי. בן דודו אלחנן קליין הי"ד נרצח בתחילת המלחמה.

ארונו של סמל אביעד וולנסקי ז"ל מגיע לחלקת הקבר צילום: ערוץ 7

