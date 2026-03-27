ד"ר רחמה אל-עדוואן, בת 31, רופאה בשירות הבריאות הלאומי הבריטי, הואשמה אתמול (חמישי) בארבעה אישומים פליליים הכוללים תמיכה בחמאס והסתה לשנאה גזעית.

שוטרים עצרו אותה אתמול (חמישי) בבוקר בביתה בפילנינג, גלוסטרשייר, לאחר שהפרה תנאים מגבילים שהוטלו עליה במעצרים קודמים כאשר שוחררה בערבות. היא הועברה לתחנת משטרה במרכז לונדון, שם היא מוחזקת במעצר.

היא צפויה להיות מובאת היום לפני בית משפט השלום בווסטמינסטר.

האישומים מתוארכים בין ה-23 ביולי ל-31 בדצמבר 2025 והם קשורים לתגובות ולחומר שפורסם באינטרנט, כך מסרה המשטרה.

על פי הדיווחים, אל-עדוואן כינתה את הישראלים "גרועים מהנאצים", תיארה את ה-7 באוקטובר כ"יום שבו ישראל הושפלה", הגדירה את חמאס "לוחמי התנגדות" ו"קדושים מעונים". בפוסט אחר הצהירה: "הייתי מצטרפת עכשיו להתנגדות החמושה הפלסטינית".

בנובמבר 2025 הושעתה אל-עדוואן למשך חמישה עשר חודשים מעבודתה, לאחר שבית דין רפואי קבע כי פרסומיה עלולים לפגוע באמון המטופלים בה ובמקצוע הרפואי. חקירת המועצה הרפואית הכללית הבריטית נגדה עדיין מתנהלת.

אל-עדוואן, בריטית פלסטינית, היא מנתחת אורתופדית ורופאת טראומה. היא הגיבה על ההשעיה בפרסום חריף: "ההחלטה הזו היא הוכחה חד-משמעית שאין בבריטניה רגולציה רפואית עצמאית. הלובי הישראלי והיהודי הוא שמחליט מי יכול לעסוק ברפואה בבריטניה. זה לא סוף. זו תחילתה של מלחמה גדולה הרבה יותר על שלמות המוסדות שלנו".

עוד כינתה את הרב הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירוויס, "רוצח עם", וטענה כי תשומת הלב התקשורתית לפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר ביום כיפור האחרון שבו נרצחו שני יהודים היא דוגמה ל"עליונות יהודית".