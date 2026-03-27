משרד האוצר האמריקני הודיע אמש (חמישי) על החלטה תקדימית: חתימתו של הנשיא המכהן דונלד טראמפ תתווסף לשטרות הדולר החדשים המתוכננים לצאת לכבוד חגיגות ה-250 לעצמאות ארצות הברית ביולי בשנה הבאה.

זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה האמריקנית שחתימה של נשיא מכהן מופיעה על המטבע המקומי.

מזכיר האוצר, סקוט בסנט, הסביר כי המהלך נועד לציין באופן סמלי את הישגיה ההיסטוריים של המדינה ואת פועלו של הנשיא. לדבריו, "אין דרך עוצמתית יותר לציין זאת מאשר שטרות דולר הנושאים את שמו".

הגזבר הראשי של ארצות הברית, ברנדון ביץ', בירך על המהלך ומסר כי ההחלטה להוסיף את חתימת הנשיא לשטר "אינה רק מתאימה, אלא לגמרי ראויה".

חתימתו של טראמפ תופיע על השטרות לצד חתימתו של בסנט, במקום חתימותיהם של פקידי האוצר כמקובל בדרך כלל.

ההודעה מגיעה בהמשך לאישור העיצוב הסופי של מטבע זהב 24 קראט הנושא את דמותו של טראמפ לרגל יום העצמאות ה-250 שיחול ב-4 ביולי. כמו כן, גורמים פדרליים העלו הצעה נוספת להנפקת מטבע של דולר אחד שיישא את דמותו של הנשיא.