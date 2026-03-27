חיל האוויר, בהכוונת מודיעין מדויקת של אמ"ן ומספן המודיעין של חיל הים, השמיד הלילה (שישי) את האתר המרכזי והחשוב ביותר של המשטר האיראני לייצור טילים ומוקשים ימיים, הממוקם בעיר יזד שבלב המדינה.

האתר שהותקף לא היה מחסן לוגיסטי בלבד, אלא מתחם טכנולוגי מתקדם ששימש כבסיס האם של חיל הים האיראני לפיתוח אמצעי לחימה שוברי שוויון. על פי נתוני צה"ל, המתחם ריכז תחתיו את כלל שרשרת האספקה כולל תכנון טילים מתקדמים המיועדים לשיגור מצוללות, כלי שיט ומסוקים וכן פס ייצור של טילים המיועדים לפגיעה במטרות ימיות ניידות.

בנוסף האתר שימש כמרכז הפיתוח המרכזי למוקשים ימיים, האמצעי העיקרי שבאמצעותו מאיימת איראן לחסום נתיבי שיט בינלאומיים.

התקיפה ביזד מגיעה יממה בלבד לאחר חיסול צמרת חיל הים של משמרות המהפכה, כולל המפקד עלי רצ'א תנגסירי. בצה"ל מסבירים כי השילוב בין חיסול המפקדים לבין השמדת אתר הייצור המרכזי יוצר פגיעה רב-מערכתית ביכולתה של איראן לנהל מערכה ימית אפקטיבית.