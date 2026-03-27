הרב ברוך וידר, ראש ישיבת הכותל, התארח השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 לשיחה עם העיתונאי דביר עמר.

בשיחה התייחס הרב למעורבות הישיבה בעתירה לבג"ץ סביב הכותל הדרומי, שיתף בהתמודדות עם אובדן בוגרי הישיבה וחשף את העלייה בגיוס בקרב תלמידי חו"ל.

חבר הכנסת משה סולומון השתתף במעמד מכירת חמץ בקריית שמונה, יחד עם יו"ר המועצה הדתית הרב יצחק קקון, ראש העיר אביחי שטרן וסגנו רפאל סלאב. המעמד התקיים כחלק מחיזוק העיר ויישובי הצפון לקראת חג הפסח.

צוות מוביל של תנועת בני עקיבא סיים יום פעילות עמוס בצפון הארץ. הצוות נפגש עם סגל הסניפים בנהריה ובמעלות וקיים פגישת עבודה עם ראש עיריית שלומי, כחלק מהיערכות התנועה באזור.

בבית מדרש לצעירים ביישוב טלמון, העביר הרב בנציון אלגאזי שיעור תורני לעשרות מתושבי האזור. השיעור משך קהל רב שהגיע להעמיק בלימוד לקראת ימי החג הקרבים.

ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, ליווה השבוע את בנו הבכור אל הבקו"ם לרגל גיוסו לחיל השיריון. שטבון נפרד מבנו בברכת הבנים ואיחל לו גיוס מוצלח ומשמעותי בשירותו הצבאי.

ערוץ "משב" מבית ארגון רבני צהר ציין שנתיים להיווסדו באירוע הרמת כוסית חגיגי לקראת הפסח. באירוע השתתפו יו"ר הארגון הרב דוד סתיו ואנשי התקשורת אלמז מנגיסטו, יניר קוזין, שירית אביטן וישי שנרב.

הפרשן החרדי ישראל כהן נדהם לגלות השבוע רסיס מטיל איראני שנפל בסמוך לביתו בבני ברק. בשיחה עם '7 ברנז'ה' ציין כהן כי מדובר בנס גדול והדגיש את חשיבות הציות להנחיות פיקוד העורף.

בגזרת המינויים: איש התקשורת נועם ניסן הצטרף לצוות הדוברות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

במקביל, הרב אפרים עבדיאן, בוגר ישיבת מרכז הרב, נבחר לכהן כרב היישוב ניצן לאחר שנים של פעילות תורנית וחינוכית.

מנכ"ל תנועת "אם תרצו", מתניה ג'רפי, הגיע יחד עם פעילי התנועה לקריית שמונה תחת מטחי הירי הכבדים. הפעילים חילקו מארזי שי ויינות לתושבים במקלטים ובמוסדות סיוע בקהילה כחלק מפעילות חיזוק לקראת החג.

המוהל אברהם יצחק פיירמן שיתף בחוויה מרגשת של ברית מילה שערך ביישוב לשם תחת אזעקות חוזרות ונשנות. למרות ההתרעות, הטקס נמשך ברציפות, ובשל חוסר מקום בממ"ד בוצעה הברית תוך הקפדה על ההנחיות.