במקביל ללחימה העצימה בדרום לבנון וברצועת עזה, כוחות צה"ל באוגדת יהודה ושומרון הוציאו לפועל עשרות מבצעים התקפיים שבוצעו בערים, בכפרים ובמחנות הפליטים ברחבי האזור.

במהלך השבוע נעצרו כ-80 מבוקשים בהם פעילים מרכזיים שקידמו מתווי טרור, מפעילי מטענים וחשודים במעורבות בפיגועי ירי.

בנוסף, נעצרו 40 מסיתים שעסקו בליבוי הרוחות ובעידוד אלימות נגד כוחות הביטחון ואזרחים. העצורים כוללים גם חשודים ביידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר צירים מרכזיים.

הכוחות איתרו והחרימו יותר מ-100 רחפנים. במערכת הביטחון מזהים בשנה האחרונה עלייה בניסיונות של ארגוני הטרור להשתמש ברחפנים לצרכי איסוף מודיעין על כוחותינו ואף להסבתם לרחפני נפץ, כפי שקורה בזירות אחרות.