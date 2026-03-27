קצין לוחם ולוחם צה"ל נפצעו באורח קשה במהלך הלילה (שישי) כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך היתקלות בדרום לבנון.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

אתמול הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בדרום לבנון: סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים וסמל ראשון אוֹרי גרינברג, לוחם סיירת גולני בן 21 מפתח תקווה.

לפני כן פורסם כי לוחם נפצע קשה מירי פצצת מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. לצדו נפצעו קצין ושני לוחמים שמצבם מוגדר קל. גם הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע אחר נפצעו קשה שני חיילים נפצעו וחמישה באורח קל במהלך הלחימה בדרום לבנון.

ביום רביעי הודיע צה"ל כי חייל מילואים נפצע קשה מירי רקטות לעבר הכוחות בשטח לבנון. מלבדו נפצעו קל גם חייל נוסף - ומג"ד במילואים. שלושתם פונו לקבלת טיפול בבית חולים.