בפיקוד העורף מאשרים היום (שישי) כי בתום עבודת מטה ממושכת, הוחלט להאריך את זמן ההתגוננות עבור עשרות יישובים לאורך גבול הלבנון.

המהלך, נועד להעניק לאזרחים שניות קריטיות נוספות מרגע הישמע האזעקה ועד לנפילה, ובכך לשפר את היכולת להגיע למחסה בבטחה.

השינוי מתמקד ביישובים הנמצאים בטווח של עד 9 קילומטרים מהגבול, אזור שבו עד כה זמן ההתגוננות היה עד כה מיידי.

ב-58 יישובים זמן ההתגוננות יוארך ל-15 שניות. ב-6 נוספים זמן ההתגוננות יוארך ל-30 שניות.

השינויים צפויים להיכנס לתוקף ביישומי פיקוד העורף ובמערכות הצופרים במהלך השבוע הקרוב, לאחר שראשי הרשויות הרלוונטיים כבר עודכנו בפרטים.