עשרות פורעים ערבים תקפו אתמול (חמישי) בשעות אחר הצהריים קבוצת מתיישבים בנקודת ההתיישבות "כוכב יהודה" שבגוש עציון.

כתוצאה מהתקיפה הקשה נפגעו כ-10 יהודים מאבנים וסלעים שהשליכו הפורעים מטווח קרוב. במהלך האירוע נורה ערבי למוות לאחר שלטענת המתיישבים נשקפה סכנת חיים מיידית.

העצור הוא מתיישב, כבן 40, תושב אפרת, נשוי ואב ל-5, אשר שירת שירות מילואים ארוך במלחמה, ששהה במקום, ולטענת חוננו הגן על המתיישבים באמצעות נשקו האישי.

הבוקר ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו ב-5 ימים. שופטת בימ"ש השלום בירושלים, מרים קסלסי, האריכה את מעצרו ב-48 שעות בלבד תוך שהיא קובעת כי טענתו להגנה עצמית צריכה להיבחן, תוך שהיא מציינת שהירי בוצע לעבר פורעים. עד כה, לא ידוע על מעצרים בקרב הפורעים הערבים.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו אשר מייצג את המתיישב תקף את המעצר "מדובר במתיישב מלח הארץ, איש חוק וישר, אשר עשה שרות מילואים משמעותי במהלך המלחמה, מצא את עצמו יחד עם קבוצה מתיישבים, חלקם נערים קטינים, בתוך לינץ' של עשרות פורעים ערבים, שמשליכים סלעים ואבנים, ובתושייה ובנס פעל והציל את חברי הקבוצה, בצורה מידית, מדודה ועל פי ההוראות והדין. לא יתכן שמשטרת ישראל תיתן גב לפורעים ותעצור את הקורבנות, יכולנו להיות היום ח"ו בשורת הלוויות, וכך יש להתייחס לאירוע. אנו נפעל ונאבק עד לשחרורו המלא, ועד להעמדתם לדין של ככל הפורעים הערבים באירוע."

בתנועת נחלה חיזקו את החלוצים ומסרו: "התקיפה של עשרות מחבלים על נקודת התיישבות יהודית היא הוכחה נוספת לחשיבות האחיזה שלנו בכל רגב באדמת הארץ. חלוצי כוכב יהודה הם חוד החנית של ההתיישבות, ואנחנו נמשיך לבנות מול כל נסיון של האויב לפגוע בחלוצים. התשובה לפרעות הללו היא עוד התיישבות ועוד נוכחות יהודית בשטח".