לכל צעירינו המקדישים את חייהם לעתידנו בגבעות יהודה ושומרון, אנסה לשרטט קוים מנחים שהם הבסיס המוסרי לעשיה שלכם למען ההתיישבות, ולמען מדינת ישראל.

ככל שלטענתכם אתם פועלים בשם האידאלים הנשגבים ובשם האמת הטהורה, אזי כולנו שותפים לה ולמימושה. פעולותיכם משליכות על כלל הציבור ההתיישבותי והישראלי ולכן חשוב לשמור על הנחות היסוד שיש קונצנזוס רחב עליהם בהתיישבות, להלן-

1. חשוב מאוד לשמור על אדמות המדינה ואדמות הסקר. לפעולתכם בעניין זה יש חשיבות חיונית.

2. חשוב לבלום את ההשתלטות הערבית הלא חוקית על אדמות אלו, ובכלל זה סיכול רעייה, חריש, בנייה והתרחבות בנייה בשטחים הפתוחים.

3. תשעים ותשעה אחוזים מן ההתמודדות נשענים על נוכחות, סיורים קבועים ועבודה יומיומית בשטח.

4. מסירותכם מבטאת את נאמנותכם לארץ, לחבלי המולדת, למורשת, ונעשית למען כלל הציבור והמדינה. זו מסירות של אהבה ונתינה ללא תמורה והיא צריכה להיות נקיה מאינטרס אישי.

5. כל פעילות בתוך שטח ערבי מבונה- כפר וכדו' תיעשה אך ורק בידי כוחות הביטחון הרשמיים של המדינה.

6. אפשר להפגין ואפשר לחסום צירים לאות מחאה כשיש צורך, בתיאום. אסור להזיק לאדם, לרכב או לרכוש שאינם מעורבים, לא בכביש ולא בשטח המבונה.

7. אסור להתעמת, לא מילולית ולא פיזית, עם חיילי צה"ל, גם כאשר נדמה לכם שהדבר הכרחי. צה"ל עושה מאמצים רבים, שרובם אינם ידועים, ופועל באמצעות חיילינו המסורים יומם ולילה למען אותה מטרה כשלכם.

8. הרצי"ה אמר מספר פעמים כי במלחמה על הארץ דרושים עצבים של ברזל. מי שאין בו הכוח לגלות איפוק ושיקול דעת, מוטב שיבין שזה אינו מקומו.

9. מי שסבור שרק הוא יודע את כל האמת וכולם טועים, מוטב שילך ללמוד, להעמיק ולעשות שיעורי בית.

10. כוונתכם ברוכה, רצונכם לרוב טהור, אך מעשיכם בפועל אינם תמיד כאלה. מעשי אלימות וונדליזם שלא לשם הגנה עצמית מיידית הם בלתי מוסריים, יוצרים חילול ה' בישראל ובעמים ומזיקים באופן קשה לכלל מפעל ההתיישבות ואנשיו וליכולת כוחות הביטחון לפעול.

היו נאמנים לעקרונות אלו ולעם ישראל שבשמו אתם מעוניינים לפעול.

קובי אלירז שימש כיועץ לענייני התיישבות תחת שרי הביטחון משה (בוגי) יעלון, אביגדור ליברמן, בנימין נתניהו ונפתלי בנט.