השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ערך לפנות בוקר יחד עם נציב שב"ס ביקורת פתע באחד ממתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר במרכז הארץ.

במהלך הביקורת התחפש השר ללוחם כליאה מן המניין כדי לעמוד מקרוב על התנהלות המשמרת, דריכות הלוחמים ועמידתם בנהלים המבצעיים.

לאחר הביקורת מסר בן גביר, "הגעתי לפנות בוקר למשמרת בשב"ס כשאני מחופש ללוחם כליאה, כדי לראות מקרוב את המהפכה שהובלתי יחד עם הנציב קובי יעקובי". לדבריו, "התרשמתי עמוקות מהסדר המופתי, מהדריכות המבצעית ומהשינוי הדרסטי בנהלים, שב"ס היום הוא ארגון חזק, מרתיע ושולט ביד רמה".

בן גביר הוסיף כי ברצונו לפרגן לצוותים השונים, ובהם בית המעצר ניצן, בית הסוהר נווה תרצה, אגף המודיעין בשב"ס ויחידת נחשון. לדבריו, "כל אלה עושים את עבודתם בצורה הנפלאה ביותר והחזירו את המשילות בשירות בתי הסוהר, האנשים אותם אנשים, המציאות שונה ב-180 מעלות".

עוד ציין השר כי הוא מתכנן לשנות את "נוהל ההפשטה" שבוצע לאורך השנים. לדבריו, "כחלק מהמשך הדיוק המבצעי, ביקשתי מנציב שב"ס לזרז את הנוהל החדש בעניין חיפושים בהפשטות - שעושים על כל עצור ואסיר שנכנס לבתי הכלא, ברוב המקרים אין מנוס מלבצע את החיפוש, אך ישנם מקרים שצריך להפעיל שיקול דעת מדוד ומקצועי, תוך שמירה בלתי מתפשרת על ביטחון המתקן והלוחמים".