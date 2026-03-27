תיעוד: מנהרה של חיזבאללה מתחת לכנסייה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל מחטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 בדרום לבנון, איתרו מרחב לחימה תת-קרקעי פעיל של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב כנסייה בכפר אלחיאם.

במהלך הפעילות חשפו הכוחות פיר ותוואי תת-קרקעי שהוקם במקום.

לפי צה"ל, מרחב הלחימה אותר לראשונה בדצמבר 2024, אז טוהר מאמצעי לחימה וממחבלים. במהלך סריקות שבוצעו לאחרונה במקום, אותרו שלושה פירים נוספים שהוקמו במהלך הפסקת האש.

בצה"ל ציינו כי איתור הפירים החדשים מעיד על השמשה מחדש של התשתית במרחב. עוד נמסר כי מדובר בדפוס פעולה חוזר של חיזבאללה, המשתמש במוסדות דת ובתשתיות אזרחיות לצרכים צבאיים.

עוד הדגישו בצה"ל כי הפעילות במרחב הכנסייה בוצעה על בסיס מודיעין מדויק שהצביע על פעילות חיזבאללה במקום והפיכתו למרחב לחימה פעיל. בצה"ל הוסיפו כי שימוש במוסדות דת אזרחיים לצרכים צבאיים מהווה הפרה של הדין הבין-לאומי.