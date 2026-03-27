חברת הדירוג Fitch פרסמה היום (שישי) את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו ברמה של A עם תחזית שלילית. ללא שינוי מהודעת הדירוג הקודמת.

במשרד האוצר אמרו כי תחזית הדירוג השלילית משקפת צפי לעלייה מתמשכת בחוב הציבורי, שנמצא כבר כעת באופן משמעותי מעל החציון של מדינות המדורגות בקטגוריית A וכן סיכונים של התממשות תרחישי קיצון הקשורים למלחמה שעלולים להחליש את פוטנציאל הצמיחה של ישראל ואת המסלול הפיסקלי שלה.

לפי משרד האוצר, הדירוג משקף בנוסף סביבה פוליטית פנימית שסועה שעלולה לעכב צעדי התכנסות פיסקלית. עוד ציינו במשרד כי אישור דירוג האשראי של ישראל ברמה A מאזן בין כלכלה מגוונת, עמידה, בעלת ערך מוסף גבוה ומצב פיננסי חיצוני חזק לבין יחס חוב-תוצר גבוה, סיכונים ביטחוניים שנותרו ברמה גבוהה והיסטוריה של ממשלות לא יציבות, שהקשתה על גיבוש מדיניות.

בסוכנות ציינו כי תרחיש הבסיס שלה מניח כי המלחמה הנוכחית ככל הנראה תפחית משמעותית את האיום של איראן על ישראל. להערכתה, הסיכון שישראל תרחיב את העימות מול חיזבאללה הוא גבוה ולכן התרחיש הוא שההשפעה על הפעילות הכלכלית ועל הקופה הציבורית תהיה מוגבלת יותר מזו של המבצעים בעזה וכי הפסקת האש ברצועה תישמר באופן כללי.