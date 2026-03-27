מולו ברהייה, בן 51 מבאר שבע, נתקע באתיופיה בגלל המלחמה ונפטר 48 שעות לפני שטיסת חילוץ של ישראייר הייתה אמורה להחזיר אותו לארץ.

ברהייה, אב לחמישה ילדים ששניים מהם משרתים כרגע כלוחמים בצה"ל, נסע לאתיופיה כדי לבקר את אחותו החולה.

ב-Ynet דווח כי כשהחל מבצע "שאגת הארי", הוא נאלץ להישאר שם, ואיתו עוד כמה ישראלים רבים מהם מבוגרים מאוד, בני 90-80, שנסעו לקבל טיפול בצמחי מרפא.

על פי הדיווח, ברהייה היה אמור לעלות על הטיסה השנייה. הוא המתין באדיס אבבה, והתמוטט 48 שעות לפני הטיסה, לאחר שנגמרו לו התרופות. לפני כן עוד הספיק להתקשר לאשתו, שעובדת בבית החולים סורוקה, אמר לה שהוא במצב לא טוב - ונפרד ממנה ומהילדים למקרה שלא יחולץ.