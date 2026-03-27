במסגרת הפעילות הקרקעית הממוקדת של כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון, כוחות שייטת 13 יצאו לפשיטה ממוקדת בעקבות מידע מודיעיני על הימצאות אמצעי לחימה בבית הספר בכפר אל-ח'יאם שבדרום לבנון, במקביל לפעילות היחידה במגוון זירות בים וביבשה.

בתוך בית הספר נמצאו מאות אמצעי לחימה, ביניהם: רקטות נ"ט, פצצות מרגמה, רימונים, משגרים, נשקים קלים, מוקשים, לבנות חבלה ומנגנוני מוקשים.

כל זאת לצד סממנים של ארגון UNHCR של האו"ם.

בצה"ל מציינים כי באופן שיטתי, ארגון הטרור חיזבאללה מטמיע תשתיות טרור במרחבים אזרחיים ובכך ממשיך לסכן את תושבי לבנון. המצאות אמצעי הלחימה בבית הספר באל-ח'יאם מהווה דוגמה נוספת לניצול המתוכנן של האוכלוסייה האזרחית לקידום מטרות הטרור של חיזבאללה.