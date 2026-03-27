ישיבת "אבינועם" - השלוחה של מוסדות אלון מורה ביישוב אביתר, פרסמה סרטון בו הרב חנניה רכל, רב הגרעין התורני ברמת השרון ור"מ בישיבת אבינועם, נושא את דרשת שבת הגדול מתוך השירות במילואים בסוריה.

הרב רכל שירת במילואים לאורך מאות ימים מאז תחילת המלחמה, ובין סבבי המילואים המשיך להעביר את שיעוריו בישיבה. הוא שלח לתלמידיו סרטונים עם שיעורים קצרים מחזיתות הלחימה השונות, מדי שבוע על פרשת השבוע ובנושאים נוספים.

הרב רכל אמר בדרשתו בסוריה: "למה נקרא שמה שבת הגדול? על שם הנס הגדול שהרחש בלב עם ישראל, העוז והגבורה לשחוט את קרבן פסח - אלוהי מצרים לעיניהם! מכח נס זה הופיעו כל הניסים".

"ויש אומרים על שם ההפטרה - על שם העתיד - "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ד' הגדול והנורא!" בימי הניסים והחסד שלנו אנו מתפללים לאיחוד 2 הטעמים - ובזכות גבורת ישראל תופיע גם התעוררות הנשמה ואור אליהו הנביא", הוסיף הרב.