הרב משה אלחרר, רבה של שלומי, פרסם סרטון שבו נבחן שיעור "כזית" הנדרש לאכילת מצה בליל הסדר, באמצעות בדיקה מעשית במעדניית זיתים בסניף רמי לוי. הבדיקה מתמקדת בגודל הזית בפועל ובשאלה כיצד הוא משפיע על כמות המצה שיש לאכול.

במהלך הסרטון מוצג ההבדל בין זיתים המשמשים להפקת שמן לבין זיתים לאכילה, והמשמעות ההלכתית של הבחנה זו לקביעת שיעור האכילה. בנוסף מוצג עץ זית עתיק, שלפי הסרטון גילו כ-3,400 שנה, המשמש כהמחשה להבנת גודל הזית המקורי.

הרב מציג גם התייחסויות לדברי גאונים, הרב יוסף קארו והרב קוק בנושא שיעור כזית. הרב אלחרר מציג אחידות מנהגים בקרב קהילות שונות, בהן אשכנז, תימן, מרוקו, גרמניה וצרפת.

הסרטון מציג את הבדיקה כהכרעה מעשית לשאלה החוזרת מדי שנה סביב שולחן הסדר. הרב מדגיש כי להבנת שיעור כזית יש השלכה ישירה על אופן קיום המצווה ועל כמות המצה הנאכלת בפועל.