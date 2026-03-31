לקראת חג הפסח, ברילה - המותג האיטלקי, מביא לשולחן החג מנה חגיגית ויצירתית שתשאיר את כולם מרוצים.

פסטה פוזילי כשרה לפסח שוחה בקרם עגבניות עשיר, בשילוב חציל קלוי בתנור וגבינת פטה מלוחה ומרעננת. זהו שילוב מושלם של טעמים ים-תיכוניים מוכרים - חמיצות עדינה, עומק מעושן ועקצנות גבינתית - שמרגש הן את החך והן את העין. מנה צבעונית שמוכיחה שאפשר לחגוג בגדול גם ללא חמץ.

מצרכים:

1 חבילת פוזילי ללא גלוטן (כשר לפסח), של ברילה

1 צנצנת רוטב "פומודורו" (כשר לפסח)

2 חצילים בינוניים

180 גרם גבינת פטה מגוררת (כשרה לפסח)

1-2 שיני שום כתושות

2 כפיות שמן זית

מיץ מחצי לימון

מלח לפי הטעם

פטרוזיליה קצוצה לעיטור



אופן ההכנה:

קליית החצילים: חורצים את החצילים ואופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות עד לריכוך וצריבה קלה.

הכנת קרם החציל: מוציאים את בשר החציל הקלוי ומעבדים בבלנדר יחד עם השום, שמן הזית, הלימון והמלח עד לקבלת קרם חלק.

הכנת הרוטב: מחממים במחבת רחבה את רוטב הפומודורו. מוסיפים פנימה בהדרגה את קרם החציל ומערבבים היטב לאיחוד טעמים.

בישול והרכבה: מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן, מסננים ומוסיפים אותה למחבת עם הרוטב. מערבבים בעדינות עד שכל הפסטה עטופה בקרם העשיר.

הגשה: מעבירים לצלחות הגשה, מפזרים מעל גבינת פטה ופטרוזיליה קצוצה.

בתיאבון וחג שמח וכשר!

לצד פוזילי ללא גלוטן, ברילה מציעה מגוון מוצרים כשרים לפסח: ספגטי, פנה ולזניה, לצד רטבים עשירים וטעימים. את מוצרי ברילה ניתן למצוא ברשתות השיווק המובילות.



