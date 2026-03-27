הרב מנחם מקובר הוציא לאור ספר חדש המבאר את ספרו של הרמח"ל "משכני עליון", העוסק בבית המקדש השלישי. הספר משלב בין נסתר לנגלה ורואה אור לקראת חג הפסח, הנחשב במסורת למועד חנוכת הבית השלישי.

בספרו מתבסס הרמח"ל על נבואת יחזקאל, המתארת חזיון נבואי של בית המקדש העתידי במהלך גלות בית ראשון. בפרקים מ'-מ"ז מתואר מבנה המקדש העתידי, כולל החצרות, השערים, הכלים וסדרי העבודה, אך הדברים נותרו סתומים ופורשו בדרכים שונות לאורך הדורות.

הספר "משכני עליון" מציע ביאור ייחודי לנבואות אלו, תוך עיסוק הן בהיבטים פנימיים על פי תורת הקבלה והן בהיבטים מעשיים של מבנה הבית. הביאור החדש מבקש לפענח לראשונה באופן מקיף את שיטתו של הרמח"ל בנושאים אלו.

"הביאור המקיף שכתבנו לספר מפענח לראשונה את שיטתו המיוחדת של רבנו הרמח"ל, הן על-פי תורת הסוד והן את שיטתו הייחודית לגבי מבנה הבית העתידי", כתב הרב בהקדמה. עוד הוסיף כי הוא רואה בספר נדבך נוסף בדרך לחזון הקמת הבית השלישי, הן בהיבט הרוחני והן בהיבט המעשי.

מדובר בספר הרביעי מבין ספרי הרמח"ל שיוצאים לאור במהדורה מבוארת על ידי הרב מקובר. קדמו לו הספרים "קל"ח פתחי חכמה", "אדיר במרום" ו"קנאת ד' צבאות".