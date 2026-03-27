טאקר קרלסון, המשפיען האמריקני האנטישמי, ממשיך להאשים את ישראל בגרירת ארה"ב למלחמה לא לה במערכה הצבאית נגד האיום האיראני על המזרח התיכון ותוכנית הגרעין הצבאית שלה.

בעמוד ה"X" שלו כתב קרלסון כי "כדאי להכיר את האדם (ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו) אשר כפה עלינו זאת (המלחמה נגד איראן)", ולשם כך החליט לשדר בערוץ התקשורת שלו TCN את הסרט "תיקי ביבי" משנת 2024, שביימה אלכסיס בלום, המציג את תמונת החשדות, לפני המשפט, נגד נתניהו, המבוססים בעיקר על חומרי חקירה מודלפים, ובהם אלפי שעות של סרטוני חקירה משטרתיים (מ-2016 עד 2018), ראיונות עם עיתונאים, פוליטיקאים לשעבר ואנשי עסקים וחומרי ארכיון.

הסרט טוען כי נתניהו ניסה בכל דרך להימנע ממשפט, וכי חולשתו בגין פרשיות השחיתות אפשרה את התחזקות הימין הקיצוני, ולהתפתחויות אלה היו השלכות בתחום הביטחוני, כולל הארכת המלחמה ברצועת עזה.

הסרט הוקרן לראשונה בפסטיבל הסרטים בטורונטו בנובמבר 2024 ולאחר מכן יצא להקרנות מסחריות במדינות נוספות.