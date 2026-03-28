ראש ממשלת מניטובה, וואב קינייו, ממפלגת השמאל הקיצוני "הדמוקרטית החדשה", תוקף את המערכה הצבאית האמריקנית־ישראלית נגד האיום האיראני על האזור ותוכנית הגרעין הצבאית שלה.

בנאום שנשא נגד מעורבות קנדה במערכה אמר קינייו: "שמעמד אפשטיין יילחם במלחמת אפשטיין. אף קנדי אחד לא צריך אף פעם להיות בסכנה כדי לנסות ולהגן על מלחמת איראן הטיפשית של דונלד טראמפ".

קינייו הוסיף עוד ואמר: "אני אלך צעד אחד קדימה ואומר - גם לא אמריקאי אחד. אף ילד אמריקאי ממעמד הפועלים או המעמד הבינוני לא צריך למות באיראן. שמעמד אפשטיין יילחם במלחמת אפשטיין".

השם אפשטיין מתייחס לג'פרי אפשטיין, איש עסקים יהודי־אמריקני שהיה מעורב בפדופיליה ונודע בקשריו עם האליטה הכלכלית והפוליטית.

השימוש באפשטיין בהקשר למלחמה באיראן מעורר ביקורת בקרב פרשנים וגורמים יהודיים בקנדה הרואים בדברי קינייו אמירה העשויה להשתמע כאנטישמית.

בעצרת "יום אל-קודס" בטורונטו באמצע החודש שיבח איש דת שיעי את המאבק לשחרור פלסטין, ואמר כי "אנו נעמוד איתן נגד הכנופיה של אפשטיין עד אשר היא תובס ותושמד מעל פני האדמה".

התעמולה האיראנית הממשלתית עושה אף היא שימוש בשם של אפשטיין בניסיון להסית את הציבור האמריקני נגד המשך המלחמה.