יו"ר מפלגת ישר, הרמטכ"ל גדי איזנקוט, הצהיר בריאיון ל"פגוש את העיתונות" כי הוא רץ לראשות הממשלה, ולא מתכוון להיות "מספר 2" של נפתלי בנט.

"אני מאמין בעצמי, יודע איזו מנהיגות אני מביא ורואה את עצמי מועמד טוב מאוד", אמר איזנקוט. "לא עזבתי את בני גנץ כמספר שתיים כדי להיות מספר שתיים של בנט".

לדברי איזנקוט, הוא הקים מפלגה כדי להביא "מנהיגות אחרת" ותפיסת עולם שנדרשת לחברה הישראלית.

בנט מסר בתגובה: "ישראל זקוקה לאיחוד שיביא לניצחון גדול. לפני חצי שנה הונחה בפני גדי איזנקוט הצעה נדיבה להתחבר אל בנט לניצחון. בנט לא יאפשר לחזור על טעות הפיצול והציבור לא יסלח למי שימנע ניצחון. גדי, בוא להתאחד ולנצח".