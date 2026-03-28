הזירה באשתאול מד"א

13 בני אדם נפצעו באורח קל מפגיעה ישירה של טיל איראני היום (שבת) אחר הצהריים במושב אשתאול שליד בית שמש, במטח שכלל כמה טילים.

כתוצאה מפגיעת הטיל, כאמור, נזק רב נגרם לבתים, ובכבאות אמרו כי לפי הערכת הצוותים בשטח, רדיוס ההרס למבנים עומד על כ-150 מטרים. עשרות רבות של כלי רכב.

מאחת מזירות הפגיעה באשתאול פונו גבר כבן 50 עם שבר ביד ושתי נשים כבנות 60 עם חבלות. מזירה נוספת פונו לבתי חולים גבר כבן 75 שנחבל מחלקים שעפו מגג שנפל, גבר כבן 29 שנפגע מחלון שעף, גבר כבן 47 שנחבל ממשקוף שעף, ואישה כבת 43 עם חבלה מהדף. בזירה אחרת נפצעו ארבעה באורח קל. בנוסף טופלו במקום כמה נפגעי חרדה.

כוחות פיקוד העורף בזירת הנפילה צילום: דובר צה"ל

אלעד קדמון, חובש בכיר במד"א, סיפר: "קיבלנו דיווח על נפילה, וכשהגענו ראינו הרס ואנשים מתהלכים כשהם בהכרה מלאה. הענקנו לפצועים קל טיפול רפואי ראשוני וסרקנו על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים.

"אנחנו נמצאים במרחב זירת הנפילה במטה יהודה, נפילה פגיעה ישירה של טילי רני במרחב המושב. כמו שניתן לראות, פגיעה בהרבה מאוד הרבה מאוד מבנים, גם נזק כבד למבנים במעגל הקרוב ונזק קל למבנים במעגל הרחוק. אנחנו עם פצועים קל בלבד באירוע הזה. אני שב ומזכיר, השמירה על ההנחיות, אם יש מיגון תקני, להיכנס למיגון התקני, ואם אין מיגון תקני, למצוא את המוגן ביותר שיש, עד לכדי לשכב על הרצפה ולשים ידיים על הראש, ההנחיות האלה מצילות חיים".

רב רשף זכריה רפאל, מפקד האירוע בכבאות, אמר: "מדובר בזירה רחבת היקף עם פגיעה בכמה מבנים. לוחמי האש פועלים לסריקות יסודיות לשלילת לכודים וטיפול בסיכונים משניים, במטרה להבטיח את בטיחות התושבים".

בזירה פועלים לצד צוותי ההצלה והכבאות גם לוחמי מג"ב, חבלני משטרה, שוטרי מחוז ירושלים ומתנדבים. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב עם כלל גופי החירום וההצלה.