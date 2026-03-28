פרשן חדשות 12, עמית סגל, קרא הערב (מוצ"ש) להחזיר את המעצרים המנהליים למי שפועלים באלימות נגד ערבים ופוגעים בשמה של מדינת ישראל.

"בוא נקרא לילד בשמו - זה טרור", אמר בתוכנית פגוש את העיתונות. "אני לא משווה את הכמויות, הרבה יותר מסוכן להיות יהודי ביו"ש מאשר ערבי ואין על זה מחלוקת וגם לא צריך לשכנע אותי כי אני מכיר את זה מניסיון אישי".

הוא הדגיש כי "לטרור הזה יש עוד נקודה - הוא פוגע במדינת ישראל באדוות. לא סתם שניים מאוד שבעד מפעל ההתיישבות, השגריר ישראלי בארה"ב יחיאל לייטר והשגריר האמריקני בישראל מייק האקבי, אומרים שהדבר הזה פוגע בבסיס התמיכה של ישראל".

סגל קרא להיאבק בתופעה - גם באמצעות מעצרים מנהליים. "לכן צריך לעשות כל דבר, כולל הכל, כדי לעצור את זה כולל החזרת המעצרים המנהליים שהייתי בעבר בעד ביטולם. יגידו כולם - מעצרים מנהליים אין בשום מקום אחר? אני עונה שזה כי בשום במקום אחר לא פגיעה מדובר במדינה וכאן זה טרור לאומני. אם יש אי שמאל שיעשה טרור נגד מתנחלים אני גם בעד לעצור אותו מנהלית".