אזרחי בריטניה נגד הימין הקיצוני: עשרות אלפי יצאו ביום שבת לרחובות לונדון במחאה נגד הימין הקיצוני, ובעיקר נגד מפלגת Reform UK של נייג'ל פרג'.

המפלגה מובילה קו לאומני, בעיקר נגד המשך ההגירה המוסלמית לבריטניה. בשבועות האחרונים מובילה המפלגה בסקרים, כאשר בסקר האחרון היא זכתה ל-23 אחוזים. בבחירות האחרונות זכתה המפלגה בחמישה מושבים בלבד בפרלמנט הבריטי.



את ההפגנה מובילים ארגוני עובדים רבים וארגוני חברה אזרחית, והיא אמורה להסתיים סמוך לבניין הפרלמנט הבריטי.



על פי המשטרה הבריטית לוקחים חלק בהפגנה עשרות אלפי בני אדם, בעוד המארגנים טוענים כי חצי מיליון בני אדם יצאו לרחובות לונדון. חלק מהמפגינים הניפו שלטים נגד מפלגת הימין של נייג'ל פרג', בעוד אחרים הניפו את דגלי איראן ופלסטין. במהלך ההפגנה נרשמו עימותים בין חברי ארגון Palestine Action שהוצא מחוץ לחוק בבריטניה, שהגיעו להפגנה כאשר הם נושאים שלטים בעד הפלסטינים ונגד ישראל. כוחות המשטרה עצרו לפחות 18 מחברי הארגון.



מול ההפגנה נגד הימין הקיצוני התקבצו עשרות מפגיני נגד, שנשאו את דגלי ישראל, ארה"ב, איראן ושלטים נגד המשך ההגירה המוסלמית לבריטניה ובעד מפלגת הימין של נייג'ל פרג'.