"העצור היה שותף בפיתוח מערכת כיפת ברזל" חוננו

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו קורא לשחרר את תושב אפרת שנעצר במהלך העימותים עם פלסטינים בגוש עציון. במהלך העימותים נורה פלסטיני והעצור היהודי אמר במשטרה כי חש סכנת חיים ממשית.

פולסקי שיתף על עברו הביטחוני של המתיישב. תחילה סיפר על תרומתו של מרשו לביטחון המדינה "בזמן שכל אחד מאיתנו מכין את השבת, יושב אדם שהוא מלח הארץ, אדם ששירת בצבא בקבע, תרם רבות להגנה של ביטחון מדינת ישראל. כשאנחנו במלחמה, יושבים מוגנים, יש כיפת ברזל ששומרת עלינו. האדם הזה היה שותף לפיתוח המערכת הזו ששומרת על כולנו. אדם שבחיי האזרחים היה איש חינוך, היה שליח של הסוכונות היהודית לחוץ לארץ, תרם כלייה לאשה שהוא לא מכיר. האדם הזה כרגע שכולנו הולכים לחג החירות, יושב מאחורי סורג ובריח.

ולמה? כי האדם נחלץ להגנתם של מתיישבים, שנקלעו ללינץ' על ידי המון ערבי מוסת, תכנן לפגוע ביהודים, תכנן לטבוח בהם, שרץ לעברם עם אבנים, עם אלות. טבח צריך לזכור, יכול להיות לא רק בעוד טבח עזה, טבח יכול להיות גם במרחבי גוש עציון", הוסיף.

עוד סיפר "האדם הזה אבטח קבוצת מתיישבים, נחלץ לעמוד חוצץ, ירה ירי עזרה באוויר, ביקש להרחיק את הפורעים, ושכלו כל הקיצים, שכל הקבוצת מתיישבים מוקפת מכל הצדדים, נאלץ לירות כדי להרחיק את המפגעים, להרחיק את המחבלים שבאו לרצוח ולפגוע במתיישבים. הוא יושב מאחורי סורג ובריח, והוא כרגע בשבת הגדול נמצא בבית המעצר.".

לסיום קרא עו"ד פולסקי לשחררו "כל מי שיכול לעזור, ואנחנו קוראים כרגע למשטרת ישראל, תשלחו את הבן אדם הזה שכולנו חייבים לו, אדם מדהים, מלח הארץ, שחררו אותו עכשיו לביתו".