ילד בן שש נכווה קשות במהלך סעודת שבת משותפת שהתקיימה בבית כנסת בביתר עילית לאחר שנפל לסיר מרק רותח.

צוותי איחוד הצלה טיפלו בילד בשטח והוא פונה לאחר מכן לבית חולים במצב בינוני.

על פי יוני מלר, כונן השבת של איחוד הצלה, האירוע התרחש ברחוב המגיד ממעזריטש בעיר. "נמסר לנו כי הילד נפל לסיר מרק רותח במהלך הסעודה בבית הכנסת, וכתוצאה מכך נכווה ברוב חלקי גופו", סיפר מלר.

"בסיוע חובשים נוספים העניקנו לו טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן פונה לבית חולים במצב בינוני", הוסיף.

בעקבות האירוע קוראים באיחוד הצלה לציבור לנקוט בכללי בטיחות והיזהרות, ולמנוע ככל האפשר כניסת ילדים ופעוטות למטבח או שהייתם בסמוך לסירי בישול, במטרה למנוע כוויות קשות ואסונות מיותרים.