רחל מנדל, בת 12 מאלעד, נפטרה במהלך השבת לאחר שהתמוטטה בביתה ברחוב ברטנורא בעיר בעקבות דום לב. היא פונתה לבית החולים תוך כדי החייאה, שם נקבע מותה.

לערוץ 7 נודע כי כבר בתחילת המלחמה היא נתקפה בהתקפי חרדה מהמלחמה וטופלה אצל רופאים.

בליל שבת היא עברה דום לב. צוותי ההצלה בעיר ביצעו פעולות החייאה והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים, שם בהמשך הלילה נקבע מותה.

רחל הייתה בתו של אהרן יהודה מנדל מקהילת חסידות ערלוי באלעד. היא למדה בבית הספר ויז'ניץ באלעד.

הלווייתה תתקיים הערב (מוצאי שבת) בשעה 23:00 בבית החיים באלעד.