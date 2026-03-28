עמוס אפשטיין, ממנהלי המשק הישראלי הבולטים, שאיבד ארבעה מבני משפחתו בטבח 7 באוקטובר בכפר עזה, הלך לעולמו בגיל 84.

לאורך כל עשורי הקריירה נותר כפר עזה ביתו ומרכז חייו. הוא ואשתו בלהה היו מוותיקי הקיבוץ, ושניים משלושת ילדיהם בנו שם את בתיהם.

בטבח של השבעה באוקטובר נרצחו ארבעה מבני משפחתו: אשתו בלהה, חתנו אופיר ליבשטיין, ושני נכדיו, ניצן ליבשטיין ונטע אפשטיין, שמצא את מותו כשקפץ על רימון שהושלך לתוך הממ"ד בדירתו, כדי להגן על בת זוגו.

בנו אורי, ששרד נבחר בסוף 2024 לראשות המועצה האזורית שער הנגב, ממשיך דרכו של אופיר ליבשטיין שנרצח שם.

מקהילת כפר עזה נמסר לאחר מותו של אפשטיין: "קהילת כפר עזה מרכינה ראש וכואבת עם פטירתו של עמוס אפשטין ז"ל. עמוס היה אדם של נתינה, אחריות ואהבת אדם, שפעל שנים רבות למען כפר עזה והיה שותף אמיתי לבנייתה, לצמיחתה ולחוסנה. עמוס היה מעמודי התווך של קהילתנו ובמשך השנים כיהן בתפקידים רבים בקיבוץ.

"מאז אירועי 7 באוקטובר, שעיצבו מחדש את חיי קהילתנו, נשזר סיפורו האישי של עמוס ומשפחתו בסיפורה של כפר עזה כולה - סיפור של כאב, אך גם של רוח אנושית חזקה, של שייכות ושל ערבות הדדית.

"עמוס הותיר אחריו חלל גדול בלב הקהילה, אך גם מורשת של עשייה, מסירות ואמונה באדם ובמקום. אנו מחבקים את המשפחה היקרה בשעתה הקשה ושולחים תנחומים מעומק הלב. יהי זכרו ברוך".