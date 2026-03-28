לקראת שבת הגדול ופרשת "צו", פרסם רבה של פתח תקווה, הרב מיכה הלוי, דברי חיזוק לחיילים ולציבור שבעורף.

הרב ציין את דברי רש"י וה"כלי יקר" על הפרשה לפיהם הצורך בציווי מיוחד על קורבן העולה נובע מהזירוז הנדרש במקום שבו קיימות סיבות מעכבות המנסות להחליש את ידי העושים במלאכה, בין אם מדובר בשיקולים של "חסרון כיס" ובין אם בעייפות פיזית ומנטלית הנובעת מעבודה רצופה של טיפול בקורבנות "מהלילה עד הבוקר".

מכאן עבר הרב לעסוק בגיבורי ישראל בחזית, המחרפים את נפשם: "הרבה מאוד מחיילינו הגיבורים אשר במילואים קיבלו צו קריאה. לא די להגיד 'קריאה' גרידא, אלא משתמשים במונח 'צו 8'. למה? כי ודאי מדובר במסירות נפש אדירה". הרב הסביר כי הלוחמים נדרשים להתגבר על סימני השאלה והחששות האישיים כדי לצאת כגיבורים למלחמת מצווה, וה"צו" הוא הכוח המזרז אותם במשימתם הקדושה למען עם ישראל וארץ ה'.

בהמשך דבריו, חשף התייחס הרב למטרת העומק של אויבי ישראל. לדבריו, המאבק הוא על הרוח הלאומית: "האויבים רוצים להוריד את חיוניות החיים שלנו". הם מייחלים לראות עם עייף, מותש ושבור שמאבד את הרצון להילחם ולחיות בארצו. "זאת הנקמה הכי גדולה בהם," קבע הרב, "להראות להם שאין להם שום סיכוי. אנחנו נמשיך להיות פה, לילות כימים, זריזים וגיבורים, ולאורך זמן. אתם לא תשברו אותנו".

הרב הלוי הדגיש כי הניצחון אינו תלוי רק בלוחמים בחזית, אלא גם בחוסנו המעשי של העורף. "גם לנו הנמצאים בעורף יש חלק בזירוז למלחמה. עלינו להתגבר על העייפות שלנו, גם כשיש שינה מועטת או כשמעירים אותנו בלילות". לדבריו, העמידה האיתנה של האזרחים, השמירה על זריזות בעבודת ה' והמשך החיים בחיוניות מלאה, הם חלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי של עם ישראל כולו.

הרב חתם את דבריו בהתייחסות ל"שבת הגדול" שבה עם ישראל במצרים הפגין מסירות נפש עילאית אל מול הלעג וההתנגדות של המצרים וברך כי נזכה לנקמה גדולה באויב דרך עוצמת החיים וכי יתקיים בנו "בבוא יום הגדול", שבו יביא אליהו הנביא את השלום בתוכנו ואת השלום המיוחל שיגיע לאחר הכרעת אויבינו.