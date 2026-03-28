מתברר שראשון לציון הופכת למעצמה קולינרית כשרה. בשבועות הקרובים נבקר במסעדות מצוינות בעיר, ואת יריית הפתיחה לפרויקט עשינו ב"פיקואל"

עוד לפני הביס הראשון, נפעמתי. המקום, שכמוהו לא פגשתי בכשרות מהודרת, מעביר אותך במשך כשעתיים וחצי מסע אהבה וערגה לארץ ישראל, לרגביה, לעציה ולטעמיה. אם להתמקד - מדובר בהילולה סביב שמן הזית של "משק אחיה" שבבנימין (מזן פיקואל), המהווה מוטיב מרכזי במסעדה ולאורך הארוחה כולה.

התפריט כולל 10 מנות, והמקום מוגדר כמסעדת פיין דיינינג - חוויה קולינרית יוקרתית המציעה שירות קפדני, מנות מוקפדות ואווירה אלגנטית. ההגדרה המסורתית כוללת גם "טקס" ארוחה משלים, וזה בדיוק מה שקיבלנו: מנות טעימה קטנטנות ומרשימות, עונג שמתגבר מרגע לרגע, "מפוצץ" את המוח ומשאיר בך טעמים מופלאים גם אחרי שעלית על יצועך.

שמן הזית המנצח מבנימין צילום: דוד מויאל

השף המוכשר דור בנימין בנה ארוחת טעימות המשלבת טכניקות מודרניות עם חומרי גלם ארץ-ישראליים: דגה טרייה, ירקות עונתיים ושמן הזית של "אחיה". התמיכה בחקלאות המתיישבת ברורה ומוצהרת. לא אעשה ספוילר לכל המנות, כי ההפתעות הן חלק מהחוויה, ועדיין ארמוז על שלוש מנות שהממו אותנו לגמרי:

בר ים במלח עלי פיקואל מוגש עם לחוח קריספי, איולי צ'עלי מותסס, סלטון זיתי פיקואל ועשבים, וג'ל יוזו וג'ינג'ר.כיסון כרוב: ממולא במסאחן עוף מפורק, אגוזים ועלי זעתר טרי, קרם כרוב מקורמל, ז'ו עוף מושחם עם פטריות שיטאקי ואצות קומבו, קרמבל עור עוף וקולי עלי כרוב. לברק צרוב (בראש הרשימה): מונח על ציר פקיילה דגים, קרם שעועית לימה, תבשיל תרד, שמן צ'ומה וקולי מנגולד מעושן.

הטעמים והטכניקות מערפלים אותך מעונג. תודה דור, ריגשת לגמרי.

פיקואל :ברשבסקי 8, ראשון לציון.

כשרות: רבנות ראשל"צ, הרב מחפוד.

רוצים להמליץ לנו על מסעדה כשרה לבקר בה? כתבו לנו בוואטסאפ: 054-8118855

פורסם בגיליון "נופשים"