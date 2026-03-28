המשטרה איתרה הערב (מוצאי שבת) בגג בית בסביון - חימוש מתפזר של ארבעה ק"ג, שלא התפוצץ. חבלנים וכוחות הוקפצו למקום.

שרון, שמצא את הפצצה בבית גיסתו בסביון, סיפר: "עלינו למעלה לנקות את הבית, ופתאום שמנו לב לחור בתקרה, פתחנו את הסולם וראינו בגג שברים בגג וצילמנו אותם, ואז מישהו מהמשפחה בוואטסאפ המשפחתי שזו פצצה ושחייבים להתפנות. גיסתי בחו"ל ואנחנו מעדכנים אותה".

בעלי הדירה לא נכחו בה בעת שהפצצה נפלה על גג הבית. כשקרובי משפחתם נכנסו לביתם, הם ראו את החור שנפער מגג הבית. "משטרת ישראל שבה וקוראת לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, להימנע מהגעה לזירות, לא לגעת בפריטים חשודים או בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ, ולדווח באופן מיידי למוקד 100 על כל ממצא חריג או חשוד".

אבי מנו, קב"ט סביון, תיאר את האירוע: "התושבים בסביבה הסמוכה הונחו להישאר בממ"ד עד גמר אירוע. האירוע נוהל על ידי ראש המועצה, מוטי לנדאו, בשיתוף משטרת ישראל נציגי פיקוד העורף ועובדי מחלקת הביטחון. בסיומו נלקח הנפל על ידי חבלני המשטרה ללא נפגעים, והוכרזה חזרה לשגרה".