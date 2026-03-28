הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח מוקדם יותר הערב עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, בעקבות האירוע שאירע בסמוך לכפר תייסיר בשומרון.

מצה"ל נמסר כי הרמטכ"ל הנחה כי יוצגו לו בהקדם עיקרי התחקיר שמתבצע לצד המלצות פיקודיות.

בתיעוד שעורר סערה בעולם נראה כוח צה"ל המוצב ליד הכפר תיאסיר שבשומרון מתעמת עם צוות של רשת השידור האמריקנית CNN.

דובר צה"ל לתקשורת הזרה, נדב שושני מסר "התנהגותם והתבטאויותיהם של החיילים באירוע לא מייצגות את צה"ל ואת ההתנהלות המצופה מחיילי צה"ל, האירוע יתוחקר. בזמן אמת, לאחר קבלת הדיווח על האירוע, פעלנו לפתרון הבעיה בהקדם האפשרי. התנצלתי באופן אישי, ואומר זאת שוב - זה לא היה צריך לקרות. תפקידנו הוא לשמור על החוק והסדר, בין היתר לאפשר את חופש העיתונות".