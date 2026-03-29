ההכנות לטקס הדלקת המשואות נמצאות בעיצומן, והבוקר (ראשון) פורסמה לראשונה בכאן חדשות רשימת האומנים המלאה שתיקח חלק באירוע המרכזי של ערב יום העצמאות.

בטקס הממלכתי שיתקיים כמדי שנה בהר הרצל ישתתף חתן פרס ישראל יהורם גאון ויופיעו בו גם הזמרים אמיר דדון, עמיר בניון, אסתר רדא, עדן גולן, מ' המסתערב, שירה זלוף, ליהי טולדנו ובן צור.

את הזמרים תלווה "תזמורת ירושלים מזרח ומערב" בניצוחו של המאסטרו הבין-לאומי תום כהן.

מי שנבחרו להנחות את הטקס הם השחקנית והדוגמנית מלי לוי והזמר רותם כהן.

טקס הדלקת המשואות יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות" - ויעסוק ברוח הישראלית שקמה מתוך משבר: המערכה מול המשטר האיראני, המאבק להשבת החטופים ושיקום הצפון והדרום בתקופה קשה של מלחמה וטלטלה לאומית.