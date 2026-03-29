הזוועות האנושיות כלפי פלסטינאים ביהודה ושומרון הפכו לנורמה שבשגרה. עתה כבר לא בהיחבא ובסתר אלא בריש גלי ובאור יום פורעים, מכים, בוזזים ומשפילים את צלם האל שהוא פניו של כל אדם: "חביב אדם שנברא בצלם".

מעגל הפורעים גדל מיום ליום, הבושה והייאוש אוחזים בנו כי אין שום מאמץ משמעותי לבלום אכזריות זו במקום התהוותה: הישובים ביו"ש והחממה האידיאולוגית דתית ממנה יצאו בני בלייעל אלו.

אכן נכתבו כמה מכתבים על ידי קבוצות רבנים וביחוד רבני גוש עציון, אך אלו נענו בלעג בבוז כולל מכתב נגדי של עשרות רבנים התומך במבצעי עוולות אלו כחלוצים לפני המחנה.

רבני ומנהיגי הציבור נטל הראייה עליכם: אתם שטוענים כי מפעל ההתיישבות אינו על חשבון התושבים שם, כי החוק הנו המכנה המשותף של כל חברה, וכי יהודים הנם "רחמנים בני רחמנים" קולכם נדם ומנהיגותכם נמוגה.

מתנגדכם טוענים כי באופן עמוק אתם גזעניים, אלימים ובוזי חוק עומדים מהצד וחוזים כי כל אלו מתממשים. הטענה כי אתם מובילים מוסר שלאפרטהייד מקבלת חיזוק יומיומי בתמונות וסרטים מבעיתים המופצים בגאווה על ידי צאן מרעיתכם.

הטענה כי עשרות שנות אפליה והשפלה יובילו בסופו של דבר לכיעור אנושי ואובדן צלם אנוש מתממשת מול עינינו ודורשת נטילת אחריות והפסקה מיידית של הוונדליזם, האלימות וההשפלה.

אם מנהיגים אתם, ומדובר בקומץ פורעים עליכם לעצור זאת: הציבו משמרות בכל נקודת חיכוך שיימנעו את השתוללות הרוע וחילול ה'. אם התופעה רחבה יותר עליכם לבדוק היכן שגיתם ולקחתם את תורת ישראל למחוזות אפלים של אלימות ופגיעה לאור יום וללא מורא.

חובת ההוכחה עליכם שאם לא תעמדו בפרץ יישפך דם רב, מכל המחנות, ואתם לא תוכלו לומר "ידנו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו".

עורו, התמודדו, הוקיעו בשער, עצרו את הדם טרם יהפוך לנהר, הגנו על תורת משה מפני קלגסיה. אם לא היום, כי אז מחר כבר נשטף בנחלי דם ובקבס נוראי של בושה וכלימה על היהדות שחוללה ועל הציונות שתתברר כמצג שווא של ערכים המתכנסת לתופעות המכוערות בהיסטריה האנושית. אנא אל תתנו להחלטת האו"ם לפני יובל שנים כי "ציונות הנה צורה של גזענות ואפליה גזעית" לקבל תיקוף ואישוש בימינו אלו.

" ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ".

הכותב הוא פסיכיאטר פסיכואנליטיקאי, ירושלמי איש הציונות הדתית