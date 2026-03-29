שירות התעסוקה מדווח על עלייה במספר הנרשמים מאז אישור מתווה החל"ת בוועדת העבודה והרווחה בשבוע שעבר.

על פי נתוני שירות התעסוקה, מתחילת המלחמצה ועד היום, נרשמו 50,798 דורשי עבודה חדשים.

מדובר בזינוק של למעלה מ-10,000 נרשמים חדשים מאז יום רביעי, עם פרסום התקדמות מתווה החל"ת.

מתוך כלל הנרשמים מתחילת המבצע, 28,723 אזרחים דיווחו כי הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת מעסיק), המהווים 56.5% מכלל הנרשמים. זאת, לעומת 12,731 אזרחים שפוטרו מעבודתם. סך כל דורשי העבודה הפעילים כיום בישראל עומד על 205,824.

בפילוח גאוגרפי של הנרשמים החדשים, במחוז דן נרשמו 13,596 אזרחים, במחוז צפון 13,526, במחוז שרון ועמקים 8,243, במחוז ירושלים 7,852 ובמחוז דרום 7,581 נרשמים. מבחינת פילוח מגדרי, נרשמו 32,217 נשים (כ-63.4%) ו-18,581 גברים (כ-36.6%).