ברשתות החברתיות ובתקשורת העולמית הופצו הבוקר (ראשון) תמונות המציגות נזק כבד שנגרם לבסיס חיל האוויר האמריקני "הנסיך סולטן" לאחר פגיעת טילים וכטב"מים ששיגרה איראן.

באחד הדיווחים צוין כי מטוס הביון המתקדם של צבא ארה"ב E-3 סנטרי "נקרע לשניים". אות הקריאה שעל הזנב בתמונות זהה לזה של המטוס הייחודי וגם המכ"ם שלו נראה על הרצפה.

במתקפה, שכללה ירי שלושה טילים בליסטיים ו-29 כטב"מים, נפצעו 15 חיילים אמריקנים, ולדברי גורמים אמריקניים וערביים ששוחחו עם "וול סטריט ג'ורנל" נגרם בה גם נזק לכמה מטוסים של חיל האוויר האמריקני.