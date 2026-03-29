לאחר דחיות, תקציב המדינה המעודכן לשנת 2026 יעלה היום (ראשון) לדיון והצבעה במליאת הכנסת. ההצבעה צפויה להתקיים לקראת שעות הלילה.

חברי הכנסת יצביעו על התקציב בקריאה שנייה ושלישית כמעט ברגע האחרון שמתיר החוק - 48 שעות בלבד לפני המועד הקובע, כאשר אי-עמידה בו גוררת יציאה מהירה לבחירות.

דיוני התקציב במליאת הכנסת היו אמורים להתחיל כבר ביום חמישי האחרון ולהימשך עד השעות הקטנות של הלילה, לקראת הצבעות ביום שישי בצהריים. אך בשל לוח הזמנים הדחוק, נדחו אירועי התקציב במליאה ליום ראשון.

אחת הסיבות לכך היא ההבנה שהפעם תצליח כנראה הקואליציה לחמוק מה"פיליבסטר" המסורתי, שבו מנסה האופוזיציה להתיש ולסכל את העברת התקציב בנאומים ארוכים.

המליאה נפתחה באופן חריג כבר בתשע בבוקר. ה"פיליבסטר" של האופוזיציה יעבור ממתכונת לילית ליומית ויארך כ-12 שעות עד השעה 21:00. אז יתכנסו כמעט 120 חברי כנסת להצבעות על התקציב, תהליך שבאוצר משערים מניסיון העבר בכארבע שעות.

אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון ובהינתן רוב מובטח במליאה, התקציב יאושר קצת אחרי חצות.