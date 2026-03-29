אלפי משתתפים הגיעו בליל שישי לדרשת "שבת הגדול" של הרב משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה החרדית', בבית המדרש הגדול של חסידות דושינסקי.

במהלך דבריו התייחס הרב שטרנבוך למצב הביטחוני והצהיר: "כבר אמר החזון איש, 'אינני מפחד מהפצצות, אני מפחד מחילולי שבת, כי הם אלו שגורמים לפצצות'. וגם היום אנחנו אומרים - אנחנו לא מפחדים מהטילים מאיראן, אנחנו מפחדים רק מראשי השלטון כאן, שמטמאים את עם ה' ומנסים לקחת בחורים לצבא שכולו כפירה ואפיקורסות".

במהלך דבריו תקף את קיצוץ תקציבי הישיבות: "הפושעים כאן לא מבינים שעל תורתם של תינוקות של בית רבן עומד העולם כולו. זוהי חורבן העולם ממש".

הוא שיתף בזיכרון משפחתי מימי המלחמה ברוסיה, אז החזיקה משפחתו במינסק ישיבה בסתר תחת שלטון הקומוניסטי, ומסרה נפש על לימוד התורה עד שנשלחו לסיביר. "צריך לעמוד בתוקף ובמסירות נפש בלא שום פשרה", הוא אמר.

הרב גם לא חסך ביקורת מיהודים הנכנסים להר הבית. "יש כאלו שמתגרים באומות ומדליקים אש של שנאה. על זה נאמר 'מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי'. זוהי התגרות מיותרת ומסוכנת שיש למחות בה בכל תוקף".