סטיבן גרוזד, בן 53, עיתונאי וחוקר בכיר ודמות מוכרת בקהילה היהודית ביוהנסבורג, נרצח בשבת לאחר שנחטף בלב העיר.

גרוזד כיהן כראש תוכנית הממשל והדיפלומטיה האפריקאית במכון הדרום-אפריקאי לעניינים בינלאומיים ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומו.

בליל שבת התקבל בארגון הביטחון הקהילתי דיווח על היעדרותו של גרוזד. לאחר שעלה החשד כי מדובר בחטיפה, הוקם מפקד משותף של ארגון הביטחון הקהילתי, יחידת האבטחה המקומית והמשטרה הדרום-אפריקאית, שפתחו במבצע מרדף נרחב.

בשעות הבוקר המוקדמות של שבת נעצרו חמישה חשודים, וגופתו של גרוזד אותרה באזור מרוחק בפאתי העיר.

מנכ"ל ארגון הביטחון הקהילתי, לירון סנדרס, הודיע כי כל הנסיבות מצביעות על "חטיפת אקספרס" - תופעה נפוצה ומתרחבת בדרום אפריקה, שבמסגרתה קורבנות נחטפים לצורך משיכת מזומנים מהירה או גביית כופר מיידי. סנדרס הבהיר כי אין בשלב זה כל עדות לכך שגרוזד נחטף על רקע אנטישמי או פוליטי.

המכון הדרום אפריקאי ליחסים בינלאומיים פרסם הודעת אבל: "בצער רב אנו מודיעים על פטירתו בטרם עת של סטיבן גרוזד, ראש תוכנית הממשל והדיפלומטיה האפריקאית. סטיב, חלק בלתי נפרד מהמכון, היה ידוע במסירותו הבלתי מעורערת לעבודתו ובמחויבותו לקהילת המדיניות באפריקה. נתגעגע למוחו המבריק, לחברותו העמוקה ולרוחו העדינה".