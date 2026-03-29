ראש עיריית סרפסייד לשעבר, שלמה דנצינגר, ומספר ארגונים יהודיים הגישו ביום שישי האחרון צו מניעה חירום לדחיית בחירות הסיבוב השני לראשות העיר, שנקבעו ל-7 באפריל - בעיצומו של חג הפסח.

העותרים מבקשים לדחות את הבחירות בשבוע, ל-14 באפריל, בטענה שאלפי תושבים יהודים שומרי מצוות לא יוכלו להגיע לקלפיות בשל איסורי החג על נהיגה, כתיבה ושימוש במכשירים אלקטרוניים.

משפחות רבות גם נוסעות לחג, מה שמגביל את יכולתן להצביע.

דנצינגר, שקיבל 49.4 אחוזים מהקולות במירוץ משולש מוקדם יותר החודש, צפוי להתמודד מול סגנית ראש העיר טינה פול בסיבוב השני. הבקשה נתמכת על ידי בתי כנסת וארגונים יהודיים מקומיים.

"זה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של זכותו של כל תושב לנהוג על פי אמונתו ולהצביע מבלי שיאלצו אותו לבחור בין השניים", אמר דנצינגר.

"מאות משכנינו לא יוכלו להצביע ב-7 באפריל בגלל מצוות הדת שלהם. כל מה שאנחנו מבקשים הוא שבוע אחד".

מתוך יותר מ-5,700 תושבי סרפסייד, כ-2,500 הם יהודים, כאשר חלק ניכר מהם אורתודוכסים או קונסרבטיבים. העתירה מתבססת על התיקון הראשון לחוקה וחוק שיקום חופש הדת של פלורידה, האוסר על רשויות להכביד באופן משמעותי על מימוש דתו של אדם.

ועדת העיר צפויה לדון בתגובה ביום שני. החלטת בית המשפט צפויה בימים הקרובים.