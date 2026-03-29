ח"כ יצחק קרויזר, יו"ר סיעת עוצמה יהודית, תקף היום (ראשון) את האופוזיציה בטענה שהיא עסוקה בפוליטיקה בעוד הקואליציה מקדמת חקיקה ביטחונית.

"יש פער אידיאולוגי אדיר", אמר קרויזר בריאיון לרדיו 'קול חי'. "בזמן שאנחנו עובדים על חוקים כמו העדפה מתקנת למשרתי מילואים באקדמיה וחוק עונש מוות למחבלים שיעבור השבוע, יש מי שהולך לאולפנים ומנסה לייצר תחושת הפסד".

קרויזר תקף בחריפות את נפתלי בנט: "נפתלי בנט התפנה להסביר לאזרחים שאנחנו מפסידים במלחמה, בזמן שהקואליציה מובילה מהלכים אסטרטגיים לקיומה של המדינה היהודית. הציבור רואה את הפערים הללו".

בנושא גיוס חרדים אמר קרויזר: "הקואליציה הזו התחייבה לייצר מתווים שיאפשרו לחברה החרדית להתגייס כחרדית, לשרת כחרדית ולהמשיך את חייה בקהילה".

הוא הביא כדוגמה את עבודת השר בן גביר: "ראינו שהשר בן גביר עושה זאת בכוחות ביטחון הפנים. הציבור החרדי בנה מערכת של אמון עם המשטרה, השב"ס ומערך הכבאות. כשרוצים - זה אפשרי".

בהתייחסו למצב ביהודה ושומרון ולביקורת על "נוער הגבעות", דחה קרויזר את הטענות על אלימות גורפת. "הקמפיין של 'אלימות המתנחלים' הוא ניסיון של השמאל הרדיקלי וגורמים אנטישמיים לייצר תמונת שווא נגד חצי מיליון אזרחים", הוא אמר.

"ישנם תושבים במדינת ישראל שגרים ביהודה ושומרון, שמקיימים הלכה למעשה את הציונות. בסוף התנ"ך שלנו, הסיפורים התרחשו בחברון ובשכם, ולא בתל אביב וביפו", הוסיף קרויזר.

לדבריו, ההתיישבות היא אינטרס ביטחוני ראשון במעלה: "כאשר אנחנו מבינים שההישארות של אותם תושבים ביהודה ושומרון היא ערובת הביטחון לתושבי המרכז, אז גישת התפיסה שלנו בוודאי משתנה".

קרויזר הדגיש: "אנחנו מגנים כל אלימות. זה לא משנה אם היא קורית ביהודה ושומרון, בחברה החרדית או בחברה הערבית. יש אלימות, ולצערי אנחנו רואים אותה גם בהפגנות סוערות בציבורים אחרים".

הוא סיכם: "הנוער הזה שומר על אדמות המדינה ומעניק ביטחון לתושבי המרכז. ההתיישבות ביהודה ושומרון היא ערובת הביטחון של מדינת ישראל כולה".